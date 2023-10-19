Дочь модельера Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке

Галина Юдашкина, дочь российского модельера Валентина Юдашкина, продала квартиру отца в Нью-Йорке. Об этом она рассказала в интервью Алене Жигаловой на Youtube-канале «Алена, блин!».

2 мая 2023 года Валентин Юдашкин умер в Москве. Ему было 59 лет. Причиной смерти стало прогрессирующее онкологическое заболевание, с которым модельер боролся с 2016 года.

Как отметила Галина, продать дом было непросто из-за его особого статуса. Недвижимость находилась на Манхэттене – напротив нью-йоркского Центрального парка.

«Это КОАП – кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то – крыша наша и квартира», – сказала Юдашкина.

Она также рассказала, что против продажи выступали жильцы дома, поскольку они не хотели, чтобы другие люди въезжали квартиру и тревожили их ремонтом. Галина заявила, что не жалеет о решении продать недвижимость в Америке.

Девушка не рассказала о сумме сделки, уточнив лишь, что дом стоит больше миллиона долларов.

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