Дочь Кадырова Айшат покинула пост вице-премьера правительства Чечни ради моды

Чтобы уделить больше внимания своим модным бизнес-инициативам, Айшат Кадырова решила покинуть пост заместителя председателя Правительства Чеченской Республики. Об этом она проинформировала общественность через свой аккаунт в социальных сетях.

Айшат отметила, насколько ценным для нее был опыт работы в социальной сфере, и подчеркнула, что социальное направление имеет ключевое значение для прогресса региона. Однако она выразила мнение, что эта работа больше подходит для сильного мужчины.

Вдобавок Кадырова сообщила о своем стремлении развивать бизнес, ориентированный на пользу республике. Она выразила уверенность, что сможет принести больше пользы, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Чечни Даудов попил чаю в гостях у главы республики Рамзана Кадырова, тем самым опровергнув слухи об его исчезновении.