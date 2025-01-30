Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении

Председатель регионального правительства, и.о. главы Чечни Магомед Даудов опубликовал видео, в котором приезжает к «брату» и записывает с ним кадры для особо волнующихся журналистов. Об этом пишет РИА Новости, уточнив, что Даудов был в гостях в главы Чечни Рамзана Кадырова.

Даудов, тем самым, смог опровергнуть слухи об исчезновении Кадырова, которые стали активно распространять различные телеграм-каналы и СМИ. Даудов отметил, что в гостях у Кадырова они пили чай.

На кадрах Кадыров говорит, что он каждый день находится на мероприятиях, и понятия не имеет, где и кто его ищет, но у него все хорошо. Если ему нужно куда-то выехать, то он выезжает, а так находится дома. Ранее власти Чечни также опровергали информацию о том, что Кадыров куда-то исчез.