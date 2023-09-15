Додик посетит Россию в начале ноября

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетит Россию в конце осени – начале зимы. Соответствующее заявление сделал глава представительства Республики в России Душко Перович, его слова передает издание «Известия» .

Недавно Додик сообщил, что у него имеются планы посетить Российскую Федерацию и с радостью побывал бы в городе Казань. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с татарстанским главой Рустамом Миннихановым, проходившей в Будапеште в августе.

Уточняется, что президент Республики прибудет с визитом в период с конца ноября по начало декабря. Глава представительства Перович сообщил, что вслед за главой Республики, на территорию России прибудут и ее депутаты.