Глава Гагаузии Евгения Гуцул в беседе с RT заявила, что молдавский народ всегда будет дружить с россиянами и Российской Федерацией. Этому, по ее словам, не способна помешать даже действующий президент Республики.

Молдавия хочет провести референдум о вступлении в ЕС в один день с президентскими выборами. По словам главы Гагаузии, как бы дальше не развивались события под лидерством президента Майи Санду, Республика навсегда останется другом для России.

«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — отметила она.

Отметим, что частичка Молдавии и гости оттуда присутствуют на ПМЭФ. Гости форума называют «Молдавский двор» одним из самых веселых. Там показывают мастерство производства вина и танцев, что поднимает настроение присутствующим. Сам стенд был организован относительно новым политблоком «Победа», чей лидер — молдавский оппозиционер Илан Шор.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ состоялась масштабная неформальная вечеринка с участием российских звезд.