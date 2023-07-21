Договоры ОСАГО теперь можно заключать на срок от одного дня до года

Государственная Дума РФ приняла закон, который позволяет заключать договоры ОСАГО сроком от одного дня, до трех месяцев и до года.

Ранее заключать договоры ОСАГО согласно законодательству России можно было минимум на три месяца.

Поправки в законодательство ранее внесли депутаты ЛДПР. Законопроект был принят в первом чтении и устанавливал сроки действия договора от одного месяца до года.

Позже поправки обсуждались с Центральным банком и правительством России. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что договоры ОСАГО можно делить на два вида. Первый – характеризируется сроком заключения на один год, а внутри этого срока можно установить период использования в три месяца или до года.

Второй вид договора ОСАГО может действовать от одного дня до трех месяцев.

Принятый законопроект также запрещает менять сроки договора. Он вступит в силу через 210 дней после официального опубликования.

ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) характеризуется тем, что, в случае ДТП по вине владельца полиса ОСАГО, расходы пострадавшему лицу покроет страховая компания.

Гражданам, у которых отсутствует страховка на автомобиль, грозит штраф в размере 800 рублей. В отличие от каско, ОСАГО является обязательным в России документом.