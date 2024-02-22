Доклад Центра Стимсона: переданные Киеву снаряды рискуют оказаться на черном рынке

Переданные Украине сотни тысяч различных снарядов, в том числе и кассетных, рискуют не быть задействованными в боях и оказаться в руках преступных элементов. Соответствующее заявление сделали аналитики Центра Стимсона из Вашингтона в своем последнем докладе .

В документе говорится, что сотни тысяч артснарядов, выпущенных за последние 2 года рискуют быть перекупленными различными преступными элементами, что приведет к их непредусмотренному использованию.

Аналитики также отметили, что отправляемое Киеву оружие имеет длительный срок хранения, который может сильно превысить продолжительность текущего конфликта. Эксперты выразили опасение, что еще долгое время после прекращения боевых действий на черном рынке будут проходить незаконные потоки американского оружия.

Авторы документа полагают, что приняв решение о передаче Украине кассетных и иных видов боеприпасов, руководство Соединенных Штатов должно приложить всевозможные усилия для того, чтобы минимизировать риски, которые могут возникнуть, исходя из опасности данного вооружения.