Отмечается снижение общего числа вступающих в украинскую армию американцев, но при этом указывает на рост доли пожилых граждан и людей без военного опыта, мотивированных не только идеологическими соображениями, но и финансовыми возможностями. Об этом сообщает The New York Times.

Ряды иностранных бойцов, сражающихся на стороне Украины, претерпевают изменения. Хотя общий приток американских граждан в ВСУ снизился, наблюдается рост числа добровольцев старшего возраста. При этом мотивация для участия в конфликте у этих людей неоднозначна. Помимо заявлений о «борьбе за свободу», финансовый аспект также играет роль — некоторые стремятся «заработать».

NYT подчеркивает, что украинская армия, испытывающая потребность в личном составе, предлагает иностранным добровольцам зарплату, сопоставимую с оплатой труда украинских военнослужащих: от 1000 до 3000 долларов ежемесячно, включая различные надбавки. Кроме того, газета сообщает об увеличении доли американцев, не имеющих за плечами армейской службы, среди иностранных бойцов.

Новость дополняется.