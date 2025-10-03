Доллар с Трампом: в США могут выпустить памятную монету с культовым жестом президента

В США могут выпустить коллекционные монеты номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Эскиз предполагает, что президент будет изображен с поднятым кулаком — этот жест стал символом его стойкости после покушения в 2024 году. Об этом сообщает Fox Business.

Казначейство США начало проработку выпуска памятных монет с Дональдом Трампом. Инициатива приурочена к грядущему 250-летию страны. Согласно предварительному дизайну, на реверсе монеты будет изображен Трамп на фоне национального флага с характерным поднятым кулаком. Этот образ отсылает к фотографии, сделанной сразу после покушения на политика и ставшей символом для его сторонников.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя инициативу, отметила, что предполагает положительную реакцию самого Трампа на эту идею. Выпуск подобных коллекционных монет — давняя американская традиция. Наиболее успешными в истории стали монеты, посвященные Статуе Свободы и юбилею Джорджа Вашингтона.

