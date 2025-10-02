Путин раскрыл детали отношений с Трампом

Владимир Путин рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом, охарактеризовав их как особенные. Российский лидер отметил, что между ними сложились личные контакты, включая взаимные подарки. Об этом сообщило РИА Новости.

На заседании Валдайского клуба президент России подчеркнул, что их общение с президентом США вышло за рамки стандартной дипломатии. По словам Путина, они хорошо изучили предпочтения друг друга и точно знают, какие подарки будут уместны. Эта деталь указывает на установившиеся неформальные отношения между лидерами, несмотря на сложный период в межгосударственных связях. Подобные откровения проливают свет на человеческий фактор в большой политике, который часто остается за кулисами официальных переговоров.

