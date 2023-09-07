Дональд Трамп: Байден умирает и не может управлять государством

Преклонный возраст главы Белого дома не дает ему полноценно руководить государственным аппаратом. Его окружение делает это взамен своего лидера.

Экс-президент Соединенных Штатов высказался насчет состояния здоровья Байдена. По его мнению, тот не может участвовать в следующих выборах, поскольку его состояние не позволит ему сделать это.

«Мне кажется, он умирает. Лично я не вижу его в президентской гонке», - подчеркнул Трамп во время интервью на радиоканале с ведущим Хью Хьюиттом.

Он добавил, что у Байдена изношены и тело, и разум. Тем не менее, нынешний глава США рвется пройти на второй срок, в попытке сохранить свое кресло.