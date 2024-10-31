Дональд Трамп даст интервью телеведущему Такеру Карлсону

Кандидат в президенты США от партии Республиканцев Дональд Трамп побеседует с журналистом Такером Карлсоном 31 октября, сообщает «Страна».

Такер Карлсон собирается откровенно поговорить с бывшим президентом штатов 31 октября в 21.45 по местному времени (1 ноября, 4.45 по Москве). Разговор журналиста будет посвящен предстоящим выборам, теме покушений и острым политическим вопросам. Не исключено, что внимание акцентируют и на Украине.

Отмечают, что это будет первое интервью Трампа Карлсону после нападений на митинге в Батлере и в Уэст-Палм-Бич.

На днях Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста издания The New York Times и обвинил его в распространении фейков о выборах президента в США.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер выбрал, кого поддержать на президентских выборах.