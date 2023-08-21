Дональд Трамп договорился об освобождении под залог

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смог договориться об освобождении под залог в деле о вмешательстве в президентские выборы в Джорджии. Об этом стало известно из судебных документов, сообщает издание РИА Новости .

Сообщается, что для «выхода» под залог, Трампу придется выплатить $200 тысяч. В документе также отмечается, что политик может выплатить эту сумму наличностью или оформить поручительство.

Отдельно подчеркивается, что выплата залога не освободит Трампа от обязанности явиться в суд, как это было согласовано заранее.

Недавно американская прокуратура обязала политика и остальных фигурантов по делу предстать перед судом не позднее 25 августа. Было согласовано обвинительное заключение и выписаны ордеры на их арест.