Дональд Трамп-младший начал продажу мерча с тюремным фото отца

Сын экс-президента США Дональда Трампа начал продажу мерчандайза с изображением тюремного фото отца. Об этом Дональд Трамп-младший написал в своих соцсетях.

Накануне Трамп-отец прибыл в тюрьму штата Джорджия, прошел все необходимые процедуры и через полчаса был отпущен под залог в $200 тысяч.

Дональд Трамп-младший заверил, что не пытается нажиться на хайпе вокруг отца. Все собранные средства он пообещал направить в фонд борьбы с «тиранией и безумием, которые мы видим перед собой».

В ассортименте предлагаемой продукции футболки, кружки и постеры с изображением бывшего американского президента.