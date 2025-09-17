Дональд Трамп побил неутешительный рекорд

Рейтинг Дональда Трампа достиг исторического минимума, согласно новым данным. Об этом сообщает журнал Newsweek, ссылаясь на исследование социологической компании YouGov.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения Трампа составляет всего 39%, в то время как 57% опрошенных выразили свое неодобрение. Это самый низкий показатель за время проведения подобных опросов.

