Дональд Трамп заявил о крайней коррумпированности и некомпетентности Байдена

Он считает, что нынешний глава Соединенных Штатов очень опасен для собственной страны, поскольку совершенно не понимает, что он делает.

Экс-президент во время выступления перед избирателями в штате Южная Дакота раскритиковал действия администрации Байдена и его самого. По его мнению, он самый худший лидер за все время. Его слова привело ТАСС.

«Он самый коррумпированный президент в истории нашей страны. И, как говорят лидеры других государств, и как заявляю я, он совершенно некомпетентен», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что нынешний глава Белого дома занимается опасной игрой с ядерными вооружениями, не понимая, что творит. Байден не подходит для политики, поскольку не в состоянии связно высказать даже пару предложений.