Дональд Туск заявил, что нынешняя польская власть «выведет» страну из Евросоюза

Бывший премьер-министр Польши и бывший глава Евросовета, а ныне лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза, если в стране не сменится власть.

«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», – написал Туск в соцсетях.

15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Пока в опросах лидирует правящая партия «Право и справедливость» (PiS), однако у нее недостаточно голосов, чтобы сформировать правительство. Для этого «Право и справедливость» могут войти в коалицию с другими политическими силами.

Обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос предположил, что «Право и справедливость» может вступить в альянс с ультраправой Конфедерацией свободы и независимости. Такой вариант не сулит ничего хорошего для Киева, так как правые не скрывают своего негативного отношения к Украине.