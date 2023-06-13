Дональда Трампа и его помощника отпустили из зала суда

Экс-президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Наута отпустили из зала суда в Майями. Подробности приводит во вторник РИА Новости .

Известно, что прокуратура признала обоих не склонными к побегу, после чего оба были отпущены из зала суда без условий, такие как запрет на передвижение или на выезд за границу.

Напомним, что Трампу предъявляют обвинение по 37 статьям, американские СМИ не устают их перечислять: там и препятствование правосудию, и нарушение закона о шпионаже, сокрытие документов, ложные утверждения. Условно, речь идет почти о сотне лет за решеткой для бывшего главы США.