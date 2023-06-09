Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

Американскому экс-президенту Дональду Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам. Об этом пишет РИА Новости вечером в пятницу, 9 июня.

По данным издания, Трамп обвиняется в хранении секретных материалов, которые могут быть связаны с нацбезопасностью и данными об американских ядерных программах.

В прокурорском обвинительном списке оказался 31 пункт, связанный с хранением информации, а также заговором, сокрытием документов и ложными показаниями. Предполагается, что Трампу грозит большой срок. Экс-президент вызван в суд 13 июня.