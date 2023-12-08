Досрочные выборы президента РФ пройдут 25 февраля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление о проведении досрочных выборов президента России. Из документа следует, что голосование пройдет 25 февраля 2024 года.

Проект постановления представила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. Ее слова приводят РИА Новости.

«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», – сказала Бударина.

Досрочное голосование представляет собой процесс, во время которого избиратели могут проголосовать в течение одного или нескольких установленных дней до выборов. Возможность и время досрочного голосования устанавливается на основании законов и типа выборов.

На досрочных выборах президента РФ в 2018 году проголосовало 205 тысяч человек, что составляет 0,18% от общего количества избирателей.

В марте 2018 года на президентских выборах досрочно проголосовало 205 тысяч человек, или 0,18

7 декабря Совет Федерации единогласно выбрал дату проведения выборов президента России. Она назначена на 17 марта 2024 года. Ранее также стало известно, что выборы продлятся три дня – с 15 по 17 декабря.

В ЦИК также сообщили, что выдвижение кандидатов будет возможно до 1 января 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет решение об участии в предстоящих выборах главы государства «тогда, когда посчитает нужным». В сентябре Путин, отвечая на вопрос о своем участии в голосовании, сообщил, что примет его после того, как все законодательные документы будут готовы.