По словам доцента кафедры европейского права Николая Топорнина, вступление Украины в Североатлантический альянс связано по различным программам. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Он отметил, что наиболее явным путем является просто стать членом этого объединения, однако не все страны-участники пользуются поддержкой альянса. При этом Незалежная, даже не являясь членом НАТО, может пользоваться поддержкой на основе договорных отношений.

По мнению Топорнина, даже после прекращения военных действий у Киева невелики шансы вступить в альянс, так как не все государства-члены НАТО поддерживают ее вступление.