Довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября 2023 увеличится на 10,5 процента. Советующее постановление в пятницу, 30 июня, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, пособия служащих российской армии по контракту и по призыву с октября увеличатся в 1,105 раза. Это же касается сотрудников Росгвардии, полиции, МВД и так далее, имеющих спецзвания.

«Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии в замещаемой должностью и присвоенным специальным званием устанавливаться с учетом пункта 1 настоящего постановления», – следует из текста документа.

В мае Министерство обороны России сообщило, что военные, проходящие службу по контракту в зоне специальной военной операции, получают не меньше 200 тысяч рублей. Также заработная плата зависит от выслуги лет, звания и должности.

Россия проводит с 24 февраля 2022 года на территории Украины спецоперацию, целями которой являются демилитаризация, денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР. Республики в сентябре стали частью РФ. Также в состав России вошли территории Запорожской и Херсонской областей.

В сентябре 2022 года Минобороны РФ призвало в рамках частичной мобилизации 300 тысяч мужчин.