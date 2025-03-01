DPA: Европа хочет показать зубы США за Зеленского

По словам главы подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, после скандала главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который стал завершением встречи в Вашингтоне, должна обрести большую независимость от Штатов, показав им зубы. Об этом сообщает DPA .

Она подчеркнула, что пришло время для укрепления независимости Евросоюза от США. Так, страны Старого Света планируют заключить соглашение с Незалежной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире.

По мнению политика, Европейский инвестиционный банк мог бы выпустить облигации с целью содействия европейским инвестициям в разработку редкоземельных металлов, которая может принести им миллиарды евро.

Ранее президент Чехии призвал Европу активизировать усилия после провала Зеленского.