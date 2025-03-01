DPA: Европа хочет показать зубы США за Зеленского
DPA: Европа хочет отомстить США за скандал с Зеленским
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По словам главы подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, после скандала главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который стал завершением встречи в Вашингтоне, должна обрести большую независимость от Штатов, показав им зубы. Об этом сообщает DPA.
Она подчеркнула, что пришло время для укрепления независимости Евросоюза от США. Так, страны Старого Света планируют заключить соглашение с Незалежной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире.
По мнению политика, Европейский инвестиционный банк мог бы выпустить облигации с целью содействия европейским инвестициям в разработку редкоземельных металлов, которая может принести им миллиарды евро.
Ранее президент Чехии призвал Европу активизировать усилия после провала Зеленского.