Президент Чехии призвал Европу активизировать усилия после провала Зеленского

Чешский президент Петр Павел встал на стороны Украины после того скандала, который разыгрался в Белом доме. О своей поддержке Зеленского лидер Чехии написал в социальной сети Х.

После того, как в США было сорвано подписание сделки по редкоземельным металлам, глава Чехии посчитал необходимым публично заявить о том, что он поддерживает Украину.

«Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия», — указал он в своем микроблоге.

Ранее госсекретарь США заявил, что Зеленский должен принести извинения Трампу за свое хамское поведение, иначе его ждут серьезные неприятности. По мнению Рубио, отношения между США и Украиной могут быть непоправимо испорчены, если Зеленский сохранит свое положение, оставшись у власти.