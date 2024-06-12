Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Россия может напасть на страну НАТО через пять лет
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на пресс-конференции, что необходимо исходить из того, что с 2029 года Россия может напасть на одну из стран НАТО.
При определении сроков «нападения» глава военного ведомства ФРГ сослался на оценки неназванных экспертов.
Сегодня, 12 июня, Писториус представил новую стратегию развития вооруженных сил Германии. Она подразумевает привлечение в армию большего числа молодых людей.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об абсурдности заявлений о возможной агрессии России против какой-либо страны НАТО.
Ранее в ФСБ заявили, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.