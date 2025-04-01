Drang nach Osten: Берлин впервые после Второй мировой разместил войска за рубежом

В Литве впервые с 1945 года был размещtн постоянный военный контингент Германии. В ходе торжественной церемонии под Вильнюсом была официально введена в строй 45-я бронетанковая бригада. К 2027 году численность подразделения планируется увеличить до 5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает издание Bild.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал это событие как «исторический момент» и заявил о решимости Германии обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО.

«Мы посылаем четкий сигнал: безопасность Литвы — это и наша безопасность», — заявил он.

В период с 2025 по 2026 год основные силы бригады будут расположены в Литве. К 2027 году планируется завершить строительство постоянного военного объекта в Руднинкае, что находится в 30 км от Вильнюса. До этого момента подразделение будет базироваться на временных площадках.

В 2023 году было принято решение о формировании немецкого подразделения в Литве. Это решение стало ответом на усиление угроз со стороны России. Создание подразделения — часть стратегии Североатлантического альянса по укреплению обороноспособности стран Балтии.

В прошлом Германия направляла своих военнослужащих в зарубежные миссии НАТО и ООН на временной основе. Теперь же в Литве будет размещен первый постоянный контингент Вооруженных сил Германии за пределами страны.

Ранее в Белом доме подтвердили гибель четырех американских военных в Литве.