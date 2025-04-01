В Белом доме подтвердили гибель четырех американских военных в Литве

Во вторник в Белом доме подтвердили гибель всех четырех американских военнослужащих США, которые находились на учениях на болоте в Литве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что в понедельник были найдены мертвыми трое солдат, а во вторник было обнаружено тело четвертого. Все они находились на учениях на болоте в Литве.

Левитт также добавила, уточняют журналисты, что гибель военнослужащих США напоминает о бескорыстной жертве, которую они принесли – ведь американские военные рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность своей страны.

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