В Белом доме подтвердили гибель четырех американских военных в Литве
Белый дом назвал гибель четырех военных в Литве жертвой ради безопасности США
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Во вторник в Белом доме подтвердили гибель всех четырех американских военнослужащих США, которые находились на учениях на болоте в Литве. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что в понедельник были найдены мертвыми трое солдат, а во вторник было обнаружено тело четвертого. Все они находились на учениях на болоте в Литве.
Левитт также добавила, уточняют журналисты, что гибель военнослужащих США напоминает о бескорыстной жертве, которую они принесли – ведь американские военные рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность своей страны.
Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп недоволен в контексте переговоров как Украиной, так и Россией.