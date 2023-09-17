Дрон ВСУ был сбит над Крымом

Российскими ПВО был сбит очередной украинский БПЛА в небе над Крымом. Об этом сообщило российское Минобороны в своих социальных сетях .

В посте ведомства сообщается, что отечественными системами была сбита вражеская техника, летевшая над юго-западной частью полуострова.

Недавно в воздушном пространстве Крыма было сбито 2 дрона, принадлежавших украинским ВС. После этого в российском Минобороны сообщили о том, что такая же техника была сбита и над Белгородской областью.

Накануне поступала информация о том, что отечественными ПВО была предотвращена попытка ракетного удара по Запорожской области. Уточняется, что 17 сентября в 21:15 украинскими ВС была совершена попытка ударить ракетами по городу Токмак.