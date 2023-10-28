«Друзья друзей — мои друзья»: названа причина лояльности ХАМАС к российским пленным

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности отпустить восемь россиян, попавших в число заложников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова члена политбюро и главы отдела по внешним связям ХАМАС Мусы Абу Марзука.

Как рассказал политолог Сергей Разгуляев, этот факт свидетельствует об уважительном отношении ХАМАС к российской стороне, и этому есть вполне логичное объяснение.

«ХАМАС поддерживается Ираном, с которым Россия построила теплые и даже дружеские отношения. Это наш главный союзник в ближневосточном регионе. Поэтому здесь работает правило о том, что «друзья друзей — мои друзья», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается вероятности того, действительно ли российские граждане из числа пленных могут оказаться на свободе, собеседник дал неоднозначную оценку.

«Есть высокий шанс того, что ХАМАС выполнит свои обещания, но в сегодняшних реалиях наверняка заявлять вообще о чем-либо сложно», — отметил спикер.

Ранее политолог назвал наземную операцию «серьезным и бездумным шагом».