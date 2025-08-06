Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак осознанно ведут свою страну к капитуляции. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Ситуация на фронте с каждым днём ухудшается, поэтому трагедия неизбежна, пояснил он.

Скорее всего, Ермак с Зеленским ведут страну к капитуляции абсолютно осознанно. Их цель — облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину, написал он.

Обещания западных союзников о поддержке республики — всего лишь пустые слова, никаких реальных действий за ними не последует, заключил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал общение продуктивным.