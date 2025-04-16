Президенту США Дональду Трампу следует ввести жесткие санкции против карательного аппарата Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать переговоры о прекращении огня на Украине, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Пока Вашингтон не перейдет к жестким мерам в отношении «криворожского Талейрана» и его окружения, никакого толку не будет, считает парламентарий.

За последнюю неделю Зеленский придумал сразу несколько шагов, чтобы затянуть переговоры с США, в том числе идею о размещении «миротворцев», срыв сделки по полезным металлам и хамское поведение в интервью телеканалу CBS из-за «теплой тональности диалога» с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заочно поспорил со спецпосланником Трампа.