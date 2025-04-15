Зеленский заочно поспорил со спецпосланником Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский резко высказался о спецпосланнике американского лидера Дональда Трампа Стиве Уиткоффе. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты уточняют, что на заявление Уиткоффа о том, что в контексте урегулирования украинского конфликта, выходящего за «рамки пяти территорий», появилась реальная возможность оказаться на грани чего-то важного, Зеленский заявил, что якобы спецпосланник Трампа обсуждает вопросы вне своей компетенции.

Ранее стало известно, что сын президента США Трампа прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа и поддержал усилия спецпосланника по урегулированию конфликта на Украине — Трамп-младший уверен, что никто в администрации США не проявляет столько желания для завершения конфронтации.