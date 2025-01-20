Дубинский рассказал об отношении Трампа к украинским политикам

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находясь в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, обрушил критику на своих бывших коллег, обратив внимание на то, что они не были приглашены на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, команда Трампа не стала приглашать украинских политиков из парламента в Вашингтон, тем самым подтвердив отсутствие диалога с ними, что вряд ли изменится в будущем, отметил он. Также Дубинский охарактеризовал украинских политиков как «шайку предателей».

Ранее Трамп на митинге в канун инаугурации снова пообещал закончить конфликт на Украине.