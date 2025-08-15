Дубинский: Рукопожатие Путина и Трампа оставит Зеленского «за бортом»

Владимир Зеленский полностью утратит свое влияние после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Причем, отметил он, глава киевского режима лишится влияния вне зависимости от результатов саммита. Для Зеленского скоро наступит новая реальность.

"Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал Дубинский.

Он также отметил, что гражданам Украины нужно воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради спасения государства.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предсказал мирное соглашение между Путиным и Зеленским.