Дубинский: Рукопожатие Путина и Трампа оставит Зеленского «за бортом»
Дубинский: Путин и Трамп создадут «новую реальность» для Зеленского
Фото: [flickr.com]
Владимир Зеленский полностью утратит свое влияние после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Причем, отметил он, глава киевского режима лишится влияния вне зависимости от результатов саммита. Для Зеленского скоро наступит новая реальность.
"Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир", — написал Дубинский.
Он также отметил, что гражданам Украины нужно воспользоваться предоставленной возможностью для заключения мира ради спасения государства.
Ранее сообщалось о том, что Трамп предсказал мирное соглашение между Путиным и Зеленским.