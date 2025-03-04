Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме может попытаться отстранить его от власти, заявил в своем YouTube-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий считает, что Зеленский специально устроил конфликт с американским лидером во время переговоров в Овальном кабинете. По мнению Дубинского, это было сделано по договоренности с европейскими политиками, которые тоже хотят участвовать в переговорах между РФ и США.

«Единственным шансом Европы зацепиться за стол переговоров является полезный идиот — Зеленский», — заключил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Симоньян назвала Зеленского «подходящим экземпляром для психушки и тюрьмы».