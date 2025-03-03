Владимира Зеленского ждут психушка и тюрьма. С данным заявлением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что у главы киевского режима мания величия уже развилась до степени психического расстройства. Но сначала, считает Симоньян, Зеленскому нужно пройти лечение в наркологической клинике, чтобы вылечить зависимость, а потом — в психушке, чтобы избавиться от мании величия, а потом уже его ждет тюрьма.

Так она прокомментировала скандал с Зеленским в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский объявил о подписании кредитной сделки с Великобританией.