Симоньян назвала Зеленского «подходящим экземпляром для психушки и тюрьмы»
Симоньян посоветовала Зеленскому пройти лечение в психушке
Фото: [flickr.com]
Владимира Зеленского ждут психушка и тюрьма. С данным заявлением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что у главы киевского режима мания величия уже развилась до степени психического расстройства. Но сначала, считает Симоньян, Зеленскому нужно пройти лечение в наркологической клинике, чтобы вылечить зависимость, а потом — в психушке, чтобы избавиться от мании величия, а потом уже его ждет тюрьма.
Так она прокомментировала скандал с Зеленским в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский объявил о подписании кредитной сделки с Великобританией.