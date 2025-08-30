Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по делу о государственной измене, сделал сенсационное заявление в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские разработки в сфере дальнобойных ракет и беспилотников, о которых Владимир Зеленский с гордостью рассказывал после встречи с Дональдом Трампом, являются фикцией.

Народный избранник напомнил о пресс-конференции украинского лидера, на которой тот предлагал американской стороне контракт на десятки миллиардов долларов, демонстрируя успехи в создании дронов и ракетного оружия. Дубинский утверждает, что реальность сильно отличается от официальных заверений: проект ракеты «Фламинго» оказался нереализованным, а в сфере беспилотников, по его мнению, процветает коррупция.

Также депутат опроверг существование так называемого «дронового щита Украины», назвав его иллюзией, созданной для международных партнеров, и источником незаконного обогащения для представителей власти.

