Дуда напомнил, что Украина связана с Европой через Польшу

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Киеву о том, что Украина связана с Европой именно через Польшу.

Польский лидер подчеркнул, что через его государство проходит единственная автострада из Западной Европы на Украину. Слова Дуды приводят РИА Новости.

«Я хочу очень сильно подчеркнуть, что мы являемся абсолютно ключевой страной на будущее, если речь идет о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идет из Западной Европы на Украину, идет через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают», – заявил Дуда.

Отдельно президент Польши отметил, что его страна не отказывается от поддержки Украины, несмотря на прения, возникшие между государствами. Он подчеркнул, что Варшава остается союзником Киева.

3 октября Дуда принял участие в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, в котором американский лидер призвал сфокусироваться на поддержке Украины. Как отмечали в Белом доме, разговор произошел по инициативе Байдена. В нем приняли участие в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Европейского союза и стран «Большой семерки».

Ранее между Украиной и Польшей разгорелся конфликт из-за украинского зерна, которое Варшава прекратила экспортировать в свою страну из-за проблем на внутреннем рынке.