С точки зрения издания, на Украине точно понимают, что распространение правды о Волынской резне, которая произошла в годы Второй мировой войны, сильно навредит Киеву. Он боится, что потеряет поддержку западных государств в то самое время, как просит ресурсов все больше и больше.

«Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими „герои“, что эти изображения груд костей и расколотых черепов, широко распространятся по миру», — указали журналисты.

По их утверждению, украинцы стремятся занять приличное и респектабельное место в Европе, и поэтому отдают должное исторической политике.

Ранее сообщалось, что Украина осудила Польшу за придание государственного статуса Дню памяти о жертвах ОУН и УПА. В украинском МИД считают подобные изменения нарушением добрососедских отношений между Украиной и Польшей. В случае утверждения государственного статуса отношения между странами могут стать напряженными, предупредил Киев.