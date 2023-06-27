Дуда считает, что появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии стало негативным сигналом для Польши

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал информацию о том, что ЧВК «Вагнер» начнут работать на территории Белоруссии. Польского лидера цитирует агентство «Красная Весна».

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава частной военной кампании Евгений Пригожин находится в республике – такую гарантию ему дал глава РФ Владимир Путин после того, как Пригожин предпринял попытку организовать военный мятеж в стране. Также Лукашенко сообщил, что жители республики могут вступать в ряды ЧВК, а самой стране не помешала бы такая группировка.

«Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы «Вагнер». Это всё для нас является очень негативными сигналами», – сказал Дуда.

Также Дуда отметил, что обсудит эту ситуацию с главами стран НАТО, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

27 июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил за сплоченность во время событий, которые произошли в выходные дни. Он также сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут отправиться домой или продолжить проходить службу, но уже подписав контракт с Министерством обороны РФ.