Дуда: в Польше необходимо построить аэропорт для переброски сил НАТО

В Польше должен быть построен большой аэропорт, который использовался бы для переброски сил НАТО. Соответствующее заявление сделал польский президент Анджей Дуда, передает информационное агентство PAP .

Журналисты отметили, что на территории Польши в последнее время идут активные дискуссии вокруг планов по строительству Центрального коммуникационного порта, который стал бы самым большим европейским авиахабом. Построить его планируется менее чем в полусотне километров от польской столицы, уточнили в агентстве.

Дуда заявил, что в Польше нужно построить хаб, который в первую очередь стал бы аэропортом Cargo и усилил безопасность республики. Он подчеркнул, что у Варшавы есть обязательства, как у члена НАТО, и страна нуждается в аэропорте, который смог бы в краткие сроки принимать большое количество военной авиации альянса.

По словам польского лидера, хаб должен быть по итогу построен и это должно быть сделано через Центральный коммуникационный порт.