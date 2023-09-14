Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО сейчас быть не может

Речи о принятии Украины в НАТО сейчас быть не может. Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, его слова передает издание РИА Новости .

Президент Польши сообщил о том, что встречался с президентом Украины перед саммитом НАТО, и они обсуждали вопрос вступления Украины в альянс.

Дуда подчеркнул, что вопрос членства Украины является сложным, в первую очередь, из-за конфликта на территории страны. По его словам, на этой встрече все прекрасно понимали, что речи о принятии страны в НАТО сейчас быть не может.

Польский лидер указал на то, что Украину сейчас нельзя принимать в НАТО из-за статьи 5 договора альянса. Дуда подчеркнул, что это означало бы начало полноправной войны между Россией и НАТО.