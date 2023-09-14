Дуда заявил, что в Польше не будет размещено ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда заявил о невозможности размещения ядерного оружия на данный момент в стране. Об этом глава государства сообщил во полях экономического форума в Крынице Здруй. Его слова приводят РИА Новости.

«Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает», – сказал Дуда.

Польский лидер также выразил надежду, что другие страны НАТО защитят Польшу, используя ядерное оружие. Он заявил, что альянс является гарантией Варшавы.

После того, как стало известно о том, что Белоруссия получил тактическое ядерное оружие от России, польские власти выразили в связи с этим протест. В частности, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна хочет и может разместить на своей территории ядерное оружие. Он призвал включить государство в программу Nuclear Sharing США.

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтону нечем ответить на желания Польши.

Nuclear Sharing представляет собой концепцию политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам альянса, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования ядерного оружия блока. В частности, он предусматривает участие вооруженных сил этих стран в доставке ядерного оружия в случае его применения.