Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости участия Варшавы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что польский лидер считает, что участие республики в урегулировании украинского кризиса входит в интересы Киева. Дуда также подтвердил поддержку дипломатических усилий.

Как пишет FT, Дуда, как и премьер-министр Польши Дональд Туск, испытывает скептицизм по поводу возможной отправки польских военных на Украину, даже после завершения конфликта.

Ранее президент Польши в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном также заявил, что Варшава не намерена отправлять своих военных на Украину.

Газета Telegraph сообщала, что премьер-министр Великобритании Кир Страмер и Макрон обсудили идею совместного развертывания миротворческих сил на Украине. В то же время в Службе внешней разведки (СВР) России также сообщили, что Запад планирует развернуть миротворческий контингент на Украине численностью около 100 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта. Кремль продолжает утверждать, что поставки вооружений Украине затягивают процесс урегулирования конфликта и значительно вовлекают в него страны НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запланированных встречах с Россией и Украиной.