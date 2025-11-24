Европейские инвестиции в украинский проект продолжаются, несмотря на их очевидную неэффективность, и этому есть идеологическое объяснение. Как заявил философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik, западные элиты воспринимают суверенный курс России под руководством Владимира Путина как историческую аномалию.

Раскрывая суть проблемы, эксперт отметил, что в Европе упорно не хотят признавать очевидное: российский лидер олицетворяет коллективную волю народа и является воплощением исторической траектории страны. Западные стратеги продолжают рассчитывать на внутренних либералов, все еще веря, что Россия стремится стать частью западного мира, хотя реальность демонстрирует совершенно иную картину.

Последствием этого фундаментального непонимания становится крах не западного общества в целом, а конкретно его правящего класса. Европейские элиты, по словам Дугина, не способны вовремя осознать свое поражение и скорректировать курс, что приводит к постоянным стратегическим просчетам.

По мнению философа, итогом такого идеологического тупика становится продолжение бесперспективных инвестиций в украинское направление. Европа оказывается в ловушке собственных иллюзий, отказываясь признать, что суверенная Россия во главе с Путиным — это не временное явление, а устойчивая историческая реальность.

