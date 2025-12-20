«Думаю, я очень невротичный». Трамп сделал откровенное заявление о себе на митинге в Северной Каролине

В ходе публичного выступления в Северной Каролине Дональд Трамп сделал необычное признание, заявив о собственных психологических особенностях.

Обращаясь к своей аудитории, действующий президент США отметил: «Думаю, я очень невротичный».

Однако глава Белого дома сразу же уточнил эту характеристику, представив её как своеобразное преимущество. По его мнению, сам по себе невроз не является позитивным качеством, но в управляемом состоянии он трансформируется в мощный ресурс.

«Контролируемый невроз — это хорошо», — пояснил Трамп.

Он развил свою мысль, добавив: «Быть невротиком — нет, но если это контролируемо, то дает энергию». Таким образом, президент описал свою невротичность не как слабость, а как осознанно используемый внутренний двигатель.

