Дуров призвал защищать свободу слова после нападения на Кирка

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на убийство американского политического деятеля Чарли Кирка. Дуров охарактеризовал это как посягательство на право свободно выражать свои мысли.

Дуров отметил, что Кирк активно поддерживал свободный обмен мнениями и именно поэтому его недоброжелатели его ненавидели. Он заявил, что свобода слова находится под угрозой повсеместно.

Предприниматель подчеркнул, что утрата свободы выражения влечет за собой потерю всех остальных свобод. Он призвал продолжать дело Кирка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Кирка признался отцу в преступлении.