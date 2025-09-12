Задержанный по делу Кирка признался в содеянном отцу, после чего семья сама сдала его властям

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу. После этого родственник самостоятельно связался с правоохранительными органами. Об этом сообщает CNN.

Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка, полностью признал свою вину в разговоре с отцом. По данным CNN, это добровольное признание стало ключевым моментом в расследовании.

После откровенного разговора с сыном отец немедленно связался с полицией. Он не только сообщил о полученном признании, но и гарантировал, что обвиняемый будет оставаться под его строгим домашним контролем вплоть до момента официального ареста. Такие действия семьи существенно ускорили процесс задержания.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве консерватора Чарли Кирка.