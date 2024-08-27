Медведев предложил властям Франции вместе с Дуровым задержать и Цукерберга

С таким предложением Медведев выступил на встрече с военными СВО на Украине, которые будут участвовать в Едином дне голосования (ЕДГ) в сентябре 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook*», — сказал Медведев.

Дурова, который также является гражданином Франции, задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Сначала об официальных причинах задержания основателя мессенджера не говорилось, однако позже французская полиция сделала заявление.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, задержание Дурова никак не связано с политическим решением. Позже стало известно, что французский лидер является активными пользователем Telegram.

Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам киберпреступности и финансовых махинаций, проводимых через Telegram. Отмечалось, что предприниматель из-за своего продукта причастен к распространению детской порнографии и продаже наркотических средств.

По словам Медведева, у России тоже были претензии к Telegram, но это не значит, что противоправные действия через него совершаются с одобрения Дурова.

Ранее британская газета Financial Times охарактеризовала задержание Павла Дурова как серьезную и радикальную меру, направленную против основателей социальных сетей.

*признана в России экстремистской и запрещенной организацией