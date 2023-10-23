Два мирных жителя погибли в ДНР за неделю

Два мирных жителя ДНР погибли за неделю из-за обстрелов ВСУ. Об этом 26 октября сообщил аппарат омбудсмена республики Дарья Морозовой в соцсетях.

К сообщению прикреплена инфографика с отчетом в период с 16 по 22 октября. За это время от действий украинской армии пострадали 14 человек.

За весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР погибли 9073 мирных жителя, в том числе 231 ребенок. Всего пострадали 12 989 человек, среди которых 825 детей.

Конфликт на Донбассе начался после переворота на Украине в 2014 году. Именно тогда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, а украинские военные начали регулярно обстреливать мирные города и поселки.

24 февраля 2022 года Россия начал специальную военную операцию на Украине, одной из главных целей которой стала защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ. Также новыми субъектами России стали Запорожская и Херсонская области.